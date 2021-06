Filippo Bisciglia, svelata la nuova coppia di Temptation Island. Fan increduli: «È lui!»

Filippo Bisciglia , svelata la nuova coppia di Temptation Island. Fan increduli: «È come lui!». Pochi minuti fa, sull'account Instagram Mediaset Infinity è stata svelata una nuova coppia - dopo le due rivelate ieri - del programma condotto da Filippo Bisciglia, che partirà il prossimo 30 giugno.

Si tratta di Manuela e Stefano. Ecco come si presenta la ragazza: «Ciao sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi. Sono fidanzata da quattro anni e mezzo con Stefano e nella vita ho sempre fatto la barista. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l'anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, voglio ricrearmi la mia indipendenza. Lui invece è andato a vivere dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità». Risponde Stefano: «Ciao sono Stefano, ho 30 anni, partecipo a Temptation Insland per capire se la storia può andare avanti. Perché adesso è come se lei andasse per la sua strada e io per la mia».

Immediati i commenti dei follower. «Do loro una settimana», ironizza qualcuno. E ancora: «Lei mi piace molto. Lui non ha tradito una volta, ma più di una...». E c'è chi paragona Stefano a un vecchio concorrente: «Mi ricorda qualcuno... Il traditore dell'anno scorso». «Stessa storia». Staremo a vedere.

