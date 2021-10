Tale e Quale Show, Loretta Goggi si commuove ascoltando un brano: Carlo Conti ferma tutto

A Tale e Quale Show, giunto alla terza puntata, una performance in particolare ha commosso la giurata Loretta Goggi al punto che Carlo Conti è stato costretto a fermare tutto. Simone Montedoro ha vestito i panni di Adriano Celentano e scatenato un ricordo e un'emozione nell'artista. Sempre lui la scorsa puntata si era esibito in un'indimenticabile imitazione di Franco Califano.

Tale e Quale Show, la performance

Nella terza puntata dello show, Montedoro ha cantato interpretando "Una carezza in un pugno", uno dei brani più famosi di Adriano Celentano e più romantici della canzone italiana. Goggi non ha trattenuto le lacrime: «Questo brano è stato il mio primo lento…». Le sue parole hanno Conti a improvvisare invitando la giudice al centro del palco per un altro lento.

Tale e Quale Show, l'omaggio a Loretta Goggi

La puntata si era aperta con un omaggio all'artista, un mazzo di fiori donato da Carlo Conti per i suoi 71 anni. Loretta ha compiuto gli anni lo scorso 29 settembre, al momento è anche sul piccolo schermo con un ruolo nella fiction "Fino all'ultimo battito" su Rai 1 e ha fatto parlare di sé per l'addio doloroso ai social.

