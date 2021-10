Tale e Quale Show, Deborah Johnson diventa Amii Stewart ed è standing ovation. Malgioglio critica, il pubblico fischia

Deborah Johnson si esibisce a “Tale e quale show” nei panni della cantante Amii Stewart con “Knock on Wood”, brano del 1978 cover di un pezzo degli anni 60 scritto da Eddie Floyd e Steve Cropper. Cristiano Malgioglio, fischiato dal pubblico, comunque non risparmia le critiche.

Tale e Quale Show, Deborah Johnson diventa Amii Stewart

Deborah Johnson si esibisce a “Tale e Quale Show” nei panni della cantante Amii Stewart con “Knock on Wood”, eseguendo anche un complesso balletto di accompagnamento, e ottiene la standing ovation del pubblico. Complimenti dai giudici, a partire da una Goggi entusiasta, in linea con Giorgio Panariello.

Belle parole inizialmente da parte di Cristiano Malgioglio: «Stasera mi sei piaciuta – ha spiegato, stupendo anche i colleghi per via dei numerosi appunti delle scorse puntate - Voce impostata bene, timbro bellissimo ma in più hai messo soul, questo fa la differenza».

Cristiano però non è riuscito a trattenere le critiche: «Non ti sei mossa bene… ma non vuol dire». Deborah Johnson parla della scomodità del vestito che non aiuta le movenze durante il balletto, ma non coinvince Malgioglio: «Hai una voce magnifica, lo ripeto, ma il vestito non c’entra perché anche io ho i tacchi e mi muovo bene». Le frasi del cantautore, come successo anche in altri episodi simili, hanno naturalmente scatenato il pubblico, che gli ha dedicato fischi e proteste.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 22:10

