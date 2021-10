Tale e quale show, Federica Nargi diventa Jennifer Lopez. Cristiano Malgioglio furioso mostra il tatuaggio: «Per lei potrei diventare etero»

Federica Nargi, per ora ultima in classifica a “Tale e quale Show”, diventa nel programma di Carlo Conti Jennifer Lopez con la canzone “Pa’ti”. Il giudice Cristiano Malgioglio prima la critica aspramente:«Quando canti sotto la doccia chiudi bene la porta», poi dichiara il suo amore per la cantante J.Lo e mostra uno dei tanti tatuaggi a lei dedicati che ha sul suo corpo: «Per lei potrei diventare etero».

Tale e Quale show, Federica Nargi è Jennifer Lopez. Malgioglio mostra il tatuaggio

Federica Nargi, per ora ultima in classifica a “Tale e Quale Show”, ha vestito i panni di Jennifer Lopez con la canzone “Pa’ti”. L’interpretazione non è stata perfetta, come ha osservato i giudici Loretta Goggi e Cristiano Panariello: «Fede sei bellissima – hanno spiegato - ti sei mossa bene ma stavolta hai avuto un po’ di problemi di intonazione. Forse la tua voce era troppo sottile, ma tu hai fatto tanto, vai avanti per la tua strada perché ce la puoi fare».

Spietato come al solito Cristiano Malgioglio: «Sono stati disgraziati gli autori che ti hanno dato questo personaggio, ma tu la potresti sfidare solo in bellezza. Quando canti sotto la doccia chiudi bene la porta perché i vicini potrebbero chiamare la polizia. Forse solo la parrucca è uguale a lei». Il giudice ha poi parlato del suo amore per Jennifer Lopez: «La amo molto – ha svelato - per lei potrei diventare etero. Mi sono tatuato il suo nome su tutto il corpo». Carlo Conti non gli crede e Malgioglio lo accontenta, stupendo tutti e mostrando un tattoo sulla caviglia a lei dedicato: «Questo è uno dei tanti...»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA