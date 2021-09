"Tale e Quale Show", l'errore di Simone Montedoro mentre interpreta Francesco De Gregori. I giudici clementi: «L'emozione...»

A “Tale e Quale Show” Simone Montedoro nei panni Francesco De Gregori. La prima esibizione della nuova edizione del talent condotto da Carlo Conti ha visto l’attore interpretare “Buonanotte Fiorellino”: «Da quando so che devo interpretare questo brano – ha confidato – non dormo più». L’esibizione non è male ma l’attore dimentica gran parte delle parole e i giudici lo perdonano: «L’emozione…».

"Tale e Quale Show", l'errore di Simone Montedoro

L’esibizione di Simone Montedoro, prima della nuova edizione di “Tale e quale show” non riesce fino in fondo, l'interpretazione non è male ma l’attore evidentemente emozionato dimentica molte parti del testo di “Buonanotte Fiorellino” di Francesco De Gregori. I giudici sono comunque clementi e premiano il suo sforzo.

Loretta Gocci lo giustifica: «Sei un attore diverso dal solito – ha spiegato - comunichi allegria. L’emozione ti ha tirato un brutto scherzo e hai dimenticato le parole… Può capitare». Cristiano Malgioglio cerca di essere un pò più graffiante: «Non so se essere Malgioglio o un po’ vipera.. Amo molto Francesco De Gregori e quando canta comunica malinconia, pur facendomi rabbrividire di gioia. Tu però questo non l’hai fatto trasparire…”. Sulla linea morbida anche Giorgio Panariello: «Il personaggio da imitare è molto difficile. Ha dimenticato le parole ma gli do un bonus perché è la prima esibizione…».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 22:31

