Nasce Stanga in the Sky: le pillole di Mattia Stanga che fanno incontrare social e tv

di Redazione web

Mattia Stanga unisce due pubblici e due linguaggi diversi ma sempre più vicini. Stanga in the Sky è una collaborazione crossmediale, a cavallo tra social e televisione, i grado di unire due mondi e due pubblici. Il programma rappresenta l’ingresso nella famiglia Sky della star dei social Mattia Stanga.

Stanga: «Felicità è far sorridere». I consigli dell'influencer da 3 milioni di follower

Mattia Stanga in lacrime sui social, il tiktoker crolla per la prima volta: «A volte è giusto buttare fuori tutto»

Ecco Stanga in the Sky

Realizzato da Straeasy e prodotto da Streamland, business unit di One Shot Group, “Stanga in the Sky” è una nuova iniziativa che a partire dal 12 settembre vivrà sia sui canali in onda che sulle piattaforme social. sorprese e risate, caratterizzato da numerosi contenuti per i social tra i quali “pillole” video di breve durata che verranno trasmesse sui canali tv Sky e sui canali social sia di Sky che di Mattia.

“Stanga in the Sky” punta ad unire due pubblici e due linguaggi, rivolgendosi in particolare a un pubblico giovane attraverso contenuti in sintonia con le loro aspettative e i loro interessi.

Le pillole di “Stanga in the Sky” – la prima on air su Sky Uno martedì 12 settembre alle 18:45 – vedono Mattia catapultato all’interno dei titoli più noti e amati dell’offerta Sky: sui set più blindati delle serie in arrivo, negli stadi e sulle piste degli eventi sportivi più avvincenti e sui palchi degli show più appassionanti.

Chi è Mattia Stanga

Bresciano, classe 1998, Mattia Stanga è un creator e influencer italiano. Da marzo 2020 è il volto rappresentativo dei POV di TikTok Italia grazie alla sua rappresentazione ironica ed estremamente reale di scene di vita quotidiana: è la mamma che spalanca le finestre mentre stai dormendo, il papà che fa il Tetris con le valigie prima di partire per le vacanze, è la tua prof, il tuo dentista e tanto altro.

Ha condotto come inviato speciale le interviste backstage degli Eurovision Song Contest 2022 di Torino per TikTok. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo podcast Sei Stanga? che ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023 è stato inserito nella classifica di Forbes dei 100 innovatori under 30 nella categoria Creator.

Oggi vanta un seguito di circa 3 milioni di followers su TikTok e altrettanti su Instagram ed è principalmente noto per la sua naturale comicità e l’innata capacità creativa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA