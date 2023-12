Squid Game: La Sfida, ecco chi ha vinto il montepremi da oltre 4 milioni dello show Netflix dei record

di Redazione web

Chi ha vinto "Squid Game La Sfida"? Nel decimo e ultimo episodio della prima stagione, finalmente è stato rivelato chi si è riuscito a conquistare il montepremi da 4,56 milioni di dollari tra Sam (il giocatore numero 016), Mai (la giocatrice numero 287), e Phill (il giocatore numero 451). Nella sua prima settimana di presenza in catalogo, Squid Game: The Challenge ha debuttato in cima alla classifica delle serie TV inglesi con 20,1 milioni di visualizzazioni. Il successo della competizione ha indotto Netflix a rinnovare il programma per una nuova stagione.

Il vincitore

Il concorrente vittorioso è Mai Whelan, numero 287. Whelan ha 55 anni ed è originario della Virginia, ha vinto dopo aver battuto Phill Cain al gioco 'sasso-carta-forbice'. Nei giorni scorsi, il reality è finito anche nel mirino per le difficoltà a cui sono stati sottoposti i concorrenti. Tempo fa, infatti, Variety aveva riferito che alcuni di essi hanno dovuto far ricorso ad assistenza medica durante le riprese a causa di un'ondata di freddo a sorpresa.

