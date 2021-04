Sky, tutte le serie tv in uscita a maggio 2021

Mese insolito, quello di maggio, per le serie tv proposte dalla piattaforma Sky che propone un mix di serie. Ci sono due prodotti nuovi Sky Original ed alcune serie tv degli anni scorsi, pescate nel bacino di offerte di Hbo, che si contraddistingue sempre per qualità di produzione. Forse scarseggiano prodotti nuovi a causa della pandemia che ha bloccato o comunque frenato i set? Certamente il prodotto di punta di maggio è la serie in costume Domina, con Kashia Smutniak che ci racconta una porzione della storia di Roma Antica, da un punto di vista del tutto alternativo per il genere peplum, cioè quello delle donne dell'epoca.

BARRY - Stagione 2 (dal 3 maggio)

Secondo capitolo di una serie che si è distinta per aver ottenuto 39 candidature e 10 premi tra cui due Emmy Award a Bill Hader come miglior attore protagonista e a Henry Winkler, il mitico Fonzie della serie cult Happy Days, miglior attore non protagonista. In questa seconda stagione, il protagonista Barry continua a frequentare il corso di recitazione e portare avanti il suo rapporto con Sally, ma anche il suo lavoro da killer lo reclama e costringe a calarsi nei panni del criminale.

JOHN ADAMS (dal 4 maggio)

Ispirata all’omonimo romanzo premio Pulitzer di David McCullough con un cast di alto livello tra cui Paul Giamatti e Laura Linney, la serie racconta la vita politica e privata di John Adams, secondo Presidente degli Stati Uniti d’America, e la storia dei primi cinquant’anni della Nazione, sullo sfondo della guerra d’indipendenza dell’impero britannico.

ENLIGHTENED - LA NUOVA ME (dal 12 maggio)

Viene dal 2012, questa serie che ha premiato Laura Dern con il Golden Globe come miglior attrice protagonista, al fianco di Luce Wilson. Enlightened racconta di una donna sull’orlo dell’autodistruzione che si reca in una clinica alle Hawaii dove ha un risveglio spirituale che comporterà uno stravolgimento della sua vita familiare e lavorativa.

DOMINA (dal 14 maggio)

La prima serie Sky Original in uscita nel mese di maggio è Domina, dramma epico eppure un racconto contemporaneo ambientato nell’Antica Roma, in otto episodi sulla vertiginosa ascesa di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano (il futuro Augusto), interpretata da Kasia Smutniak. Accanto a lei un grande cast internazionale: Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano, Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio, Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini che nella serie interpreterà Balbina.

LUCK (dal 25 maggio)

Ace Bernstein, grande manovratore del mondo delle scommesse delle corse dei cavalli, ha finito di scontare la condanna in carcere ed è pronto per il suo ritorno. In Luck un cast d'eccezione che può contare su Dustin Hoffman e Nick Nolte, ed una regia di altissimo livello affidata a Michael Mann, il regista della serie cult Miami ice e di tanti film al cinema, tra cui Collateral. Il mondo delle scommesse sulle corse dei cavalli viene rappresentato sia dal punto di vista degli scommettitori e uomini d’affari sia di quello dei fantini e allenatori.

INTERGALACTIC (dal 30 maggio)

Seconda serie Sky Original, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero - Arcadia - con la sua banda. Ash è l'unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

