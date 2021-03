Simona Ventura torna su Rai2, ma non solo per Gioco

«Il passato è passato. Io non sono mai tornata indietro sia nei rapporti sia nel lavoro. La Tv cambia, nuovi device, il mondo digital in espansione, ma la tv generalista è sempre viva». Simona Ventura di nuovo in prima linea e a casa, visto che torna a Rai2 con Game of Games – Gioco Loco dal 31 marzo. «Ho fatto diversi voli pindarici in altre emittenti ma i grandi amori non finiscono». E SuperSimo lo fa spaziando e creando un nuovo format («mi piace fare da battistrada»).

«Torno a fare la conduttrice che sono sempre stata – spiega – con entusiasmo e molto divertita da questo nuovo format che vede i vip, con cui mi trovo sempre a mio agio, mettersi al servizio delle persone comuni. Le cose facili non mi sono mai piaciute. Ho bisogno di essere sempre sollecitata dal rischio sennò mi spengo come una candela. Il Covid mi ha insegnato a non dare peso alle cose meno importanti, tipo chiacchere e polemiche. Vivo e lascio vivere».

Nelle prime puntate di Game of Games ci sarà un drappello dell’Isola dei Famosi, visto la presenza di Rosolino, Lamborghini e Rocca. «Noi abbiamo registrato a dicembre – sottolinea la Ventura – evidentemente sono piaciuti. L’Isola di quest’anno? Sono bravi perché non è facile fare un reality in diretta e in questo periodo. Comunque io non tornerei mai più all’Isola».

Il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo ha ribadito che ha scelto Simona Ventura per la sua autoironia e di avere altri progetti con SuperSimo. «La nostra rete può e deve sperimentare, questo programma darà al pubblico anche un sorriso in più».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 16:00

