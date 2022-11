Santina Renda, il volto ricostruito a Chi l'ha visto?. Come potrebbe essere oggi la bambina rapita 32 anni fa

Che fine ha fatto Santina Renda? La ragazzina rapita 32 anni fa a Palermo non è più tornata a casa, ma i familiari non hanno perso la speranza di poterla riabbracciare un giorno. Il suo caso è stato trattato da "Chi l'ha visto?". Con il programma d'invecchiamento "Age Progression" è stato ricostruito il volto di come potrebbe apparire oggi.

Santina Renda, ricostruito il volto

L'immagine di Santina, che avrebbe oggi 38 anni, è stata diffula dall'avvocato Ferrandino. «Invitiamo tutti a condividerla in attesa dell’immagine finale che avremo nei prossimi giorni», ha detto. Collegata con lo studio c'era la mamma della donna scoparsa, visibilmente commossa: «Ho sempre sostenuto che è viva. Spero di poterla ritrovare». «Ho provato una forte emozione quando ho visto quell’immagine. Un magone. La donna in quella foto è mia sorella Santina. Ho fiducia. Lei è viva e la rivedremo», ha detto invece sua sorella Francesca.

Ecco come potrebbe apparire oggi Santina Renda. La mamma della bambina rapita il 23 marzo 1990 a #Palermo si commuove mentre l’avvocato Ferrandino presenta in diretta l’age progression. Grazie per la condivisione.#chilhavisto→ https://t.co/REUftAojBN pic.twitter.com/SwNZlSMuTe — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 23, 2022

