Sanremo 2022, la scaramanzia di Blanco a Oggi è un altro giorno: «Chi è favorito non vince mai»

Blanco, che insieme a Mahmood porta a Sanremo 2022 una delle canzoni più apprezzate dalla critica e dal pubblico, viene intercettato dall'inviato di Oggi è un altro giorno e risponde alle domande della conduttrice Serena Bortone. Il cantante 19enne ha stupito per il talento e anche per gli outfit in queste serate di Sanremo. Il brano si intitola "Brividi".

Blanco a Oggi è un altro giorno

Davanti a una sorta di pronostico sul vincitore della kermesse, Blanco sottolinea: «Chi è favorito non vince mai. E poi sono tutti grandi artisti». Blanco e Mahmood con "Brividi" guidano la classifica generale delle canzoni di questa edizione. La prima sera hanno goduto dei voti della stampa ai quali si sono aggiunti quelli del televoto.

Mahmood & Blanco sono dunque al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella classifica della terza serata di Sanremo 2022, determinata dal voto sui 25 Big della giuria demoscopica, che ha pesato per il 50%, e dal televoto per l'altro 50%.

