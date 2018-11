“Romolo + Giuly”, seconda stagione confermata. Le riprese inizieranno nella primavera 2019 - Le Anticipazioni

Mara Venier su Barbara D' D'Urso, è gelo tra le due ex amiche: «No Comment»

Dopo il grande successo della prima stagione, arriva la conferma ufficiale: ci sarà una seconda stagione di ", la serie satirica diprodotta dalladi Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa con Zerosix Productions. Confermati il cast principale e il team di autori che già sono al lavoro sulla stesura del secondo capitolo della saga.A darne l’annuncio è stato, durante l’apertura del Fox Circus , il grande eventoorganizzato a Milano da Fox da oggi a domenica 2 dicembre.«In questi ultimi anni il team creativo e produttivo di Fox ha realizzato contenuti di qualità e di alto profilo, di cui deteniamo la proprietà intellettuale: prodotti unscripted per Fox Life, factual per National Geographic e scripted per Fox. Il successo di Romolo + Giuly e la conferma della sua seconda stagione sono un ulteriore passo avanti in questa direzione, Romolo + Giuly è un esempio di serie TV contemporanea e spavalda, con strutture narrative complesse imbevute di pura immaginazione. La nostra squadra produttiva ha in sviluppo diversi nuovi progetti di scripted, comedy e drama, con l’ambizione di avere una rilevanza sia locale che internazionale. In un mercato globale dei contenuti che vede l’Italia tornata protagonista, la sfida è quella di continuare a raccontare le nostre storie, con la nostra voce» ha dichiarato Alessandro Saba, Head of Entertainment di Fox Networks Group Italy.Nella seconda stagione, le cui riprese inizieranno nella primavera 2019 con messa in onda in autunno su Fox, in esclusiva su, la vicenda esce da Roma, Napoli e Milano per toccaree verrà fatto un balzo temporale rispetto alla prima stagione.La tanto temuta Guerra Mondiale Italiana c’è stata: Milano e Napoli hanno vinto e. Solo uno sparuto gruppo di ribelli capeggiati da Romolo Montacchi e Giuly Copulati può risollevare le sorti della città eterna e “ripijasse” la Capitale perduta.