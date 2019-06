Francesco Pannofino: «Romolo + Giuly, una serie senza vie di mezzo» 10 mini episodi on line

Romolo Montacchi e Giuly Copulati, ovvero gli innamorati di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, la serie tv targata Wildside e Zerosix Productions. Li avevamo lasciati all’indomani del matrimonio saltato. Ora, in attesa delle nuove puntate che andranno in onda a settembre su Fox, li ritroviamo, insieme agli altri protagonisti, in Romolo+Giuly: cambio di stagione, una sorta di “intermezzo” tra i due capitoli della saga nel quale i personaggi sono intrappolati in un luogo metafisico, un “limbo” dove aspettano di sapere cosa gli sceneggiatori hanno in serbo per loro.



Nei 10 episodi da 3 minuti, nati per il web e visibili fino al 12 agosto in esclusiva sul sito Mondofox.it (dal 13 approderanno anche su Fox, al canale 112 di Sky), ritroveremo Beatrice Arnera (Giuly) e Ludovica Martini (Deborah) impegnate nelle prove per la parte di Giulietta, Alessandro D’Ambrosi (Romolo) e Niccolò Senni (Giangi) giocare a scacchi e scambiarsi confidenze, mentre Francesco Pannofino (Edoardo Pedersoli) si concederà un cameo anche come René Ferretti di Boris. «Una piccola citazione - racconta l’attore - ma sarò sempre Pedersoli, questo strano essere visto nella prima stagione».



«Questa è una serie abbastanza bizzarra, senza vie di mezzo perché o piace tantissimo o non piace per niente perché non viene capita - prosegue - spero che la seconda stagione sia bella e divertente come la prima, ci saranno bei colpi di scena e personaggi sempre simpatici. E ci saremo noi babbioni che facciamo da cornice a questi giovani davvero bravissimi».

