“Ritoccàti” è tra i finalisti del C21 International Format Awards

La sketch comedy sulla chirurgia estetica andata in onda su Sky nel 2021 in corsa per uno dei maggiori premi del panorama tv internazionale

“Ritoccàti”, la sketch comedy andata in onda sulla piattaforma Sky nel 2021 che racconta il mondo della chirurgia estetica e ha tra i protagonisti il professor Giulio Basoccu, è tra i programmi finalisti del C21 International Format Awards che verranno consegnati a Londra martedì 5 aprile. Si tratta di uno dei maggiori premi del panorama televisivo internazionale che viene assegnato annualmente da una giuria composta da oltre cento tra le più influenti personalità della produzione audiovisiva mondiale.

“Ritoccàti” è candidata nella più prestigiosa delle categorie, quella dedicata ai Best Brand-Driven Format che premia i branded content che nel corso del 2021 si sono distinti per creatività e innovazione.

La serie composta da 10 episodi della durata media di 10’ ha immediatamente conquistato i favori della critica ed è diventata un piccolo caso della tv italiana. Pur essendo nata come branded content, si è fin da subito posta l’ambizioso obiettivo di realizzare un progetto editoriale di alto livello dal punto di vista registico, produttivo, autorale. L’interesse altissimo da parte del pubblico ha convinto la rete a mandarla in onda nel primetime del palinsesto di Sky Uno.

Il successo di questa serie attenzionata attualmente da grandi brand internazionale è visibile con tutte le puntate della serie sulla piattaforma Netflix.

Soddisfatto Luca Rochira, Produttore Creativo e fondatore della società di produzione MR Moody: “Sono felice e orgoglioso per questo riconoscimento. Per una società ancora giovane come MR Moody è già un grande traguardo essere nominata assieme a grandi nomi della produzione televisiva internazionali. Il progetto è nato due anni fa in collaborazione con la Produttrice Esecutiva Lucia Cianfarani, sfogliando un libro scritto dal Professor Basoccu. Subito abbiamo captato che c’era il potenziale per raccontare molte storie divertenti giocando con gli stereotipi che caratterizzano il mondo della chirurgia estetica. Il programma è stato portato a compimento in soli tre mesi grazie alla passione e al talento di un cast composto da regista, autori, tecnici ed attori emergenti che ora stanno ricevendo il giusto riconoscimento del pubblico e della critica. Tra loro mi piace ricordare Michela Giraud, Giancarlo Commare, Angelica Massera, Liliana Fiorelli, Neva Leoni, Paolo Camilli, Francesco Marioni e il regista Alessandro Guida. Grande merito per il successo del programma va dato al Professor Giulio Basoccu che ringrazio perché ci ha creduto fin dall’inizio, si è messo in gioco e ci ha dato totale libertà creativa per realizzare un progetto che è stato concepito, scritto, girato come una vera e propria serie tv”.

"Già essere stati candidati ad un premio così importante per noi è un onore – le parole di Giulio Basoccu - . Per me poi, che mi sono buttato in questa avventura con la giusta dose di incoscienza, è una sorpresa ancora più grande. Sono abituato alle sale operatorie, ai pazienti, il mio mondo è quello della Medicina. Ma aver portato in TV, e ora a Londra, a C21 Media Award, un pezzo scanzonato e ironico del mio mondo mi fa davvero sorridere di gioia, perché è stato un salto nel vuoto e, indipendentemente da come andrà, si è trasformato in un successo.

Non solo per me ma per tutti i professionisti che in questa impresa hanno creduto, Luca e Lucia di MR Moody per primi. Un grazie speciale anche a tutti i giovanissimi attori che hanno partecipato e mi hanno accolto come uno di loro, al regista che ha creduto in me senza riserve e a tutta la squadra che ha portato la sua professionalità sul set. Un grazie speciale al pubblico, che ha premiato con ascolti da record Ritoccáti e a tutti gli addetti ai lavori che hanno colto e omaggiato la bontà e la qualità di questo lavoro. Non sappiamo come andrà a finire, ma il viaggio per arrivare fino a qui è stato uno spasso!"

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 09:34

