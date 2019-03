Riccardo Fogli umiliato all'Isola, Alessia Marcuzzi ricoperta di insulti su Instagram: «Vergognati e chiedi scusa»

di Emiliana Costa

Da lunedì sera non si placa la polemica scoppiata con il videomessaggio di. È notizia di poco fa, il fatto che. E adesso piovono accuse anche su: «Vergognati».Ieri sera, la conduttrice ha postato una foto poco prima di andare in onda alle Iene. Lo scatto di rito con l'outfit della serata.per ciò che era accaduto la sera prima all'Isola, ovvero l'umiliazione pubblica di Riccardo Fogli. E ci sarebbero andati giù pesante. «». E ancora: «Un post si scuse per quanto accaduto, sarebbe stato dignitoso prima di continuare a postare foto di vestiti». E infine: «Un uomo di 70 anni che ha subito un'umiliazione simile, è una vergogna per te non per lui. Nessuno ti dovrebbe seguire più. Vergogna».Finora Alessia Marcuzzi non avrebbe commentato l'accaduto. A difenderla,che, come riporta Gossip e tv, avrebbe parlato di «Offese assurde ed eccessive». La conduttrice parlerà in diretta il prossimo lunedì? Staremo a vedere.