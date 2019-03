Isola, Fabrizio Corona si difende dalle accuse su Riccardo Fogli: «Moralmente dispiace, ma sono diventato così»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il video messaggio inviato dall'ex re dei paparazzi all'ex volto dei Pooh, non si placa l'ondata di sdegno esplosa sui social. Tanti volti famosi si sono espressi contro il comportamento di Corona. E adesso lui si difende su Instagram.In alcune, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato: «Odio i falsi moralisti, quelli che dicono 'Che schifo', che predicano bene e razzolano male. Lavoro nel mondo dello spettacolo dal 97-98 e funziona così. Se ti sacrifichi alla celebrità, devi accettare tutto quelle che viene. Sono le regole del giornalismo, anche se moralmente mi dispiace, perché».Dopo le parole al vetriolo di Belen,Le polemiche non si placano. E intanto Riccardo Fogli, con grande dignità, continua a soffrire in Honduras.