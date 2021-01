Rai Radio2 è la radio più vista e cliccata su Facebook, ​nell’ultimo anno 300mila nuovi fan. Prima in classifica per numero totale di interazioni (6,56 milioni) tra tutte le Radio nazionali iscritte a Ter, Rai Radio2 spopola e fa segnare un tasso di crescita della pagina Facebook pari al 47%.

Leggi anche > Nuovo decreto, il Governo decide: dopo il 7 gennaio cosa cambia in Italia. Cdm in serata



Sono oltre 133 milioni le visualizzazioni dei video realizzati e proposti dalla rete diretta da Paola Marchesini, complici la squadra di talent arruolati da Rai Radio2 e la creatività dell’offerta digitale, che produce quotidianamente extra, backstage, campagne e prodotti esclusivi per i social, dirette visual e grafiche ad hoc. Pionieri su Telegram(Rai Radio2 è stata la prima emittente radiofonica ad attivare un canale sull’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea) dove ha debuttato a marzo, in pieno lockdown, per creare un ulteriore flusso comunicativo con gli ascoltatori, registra buoni risultati anche su Instagram, dove cresce del 46,8% per numero di interazioni.



«Radio2 ha puntato molto sulla crossmedialità, consapevole della molteplicità di offerte che l’universo digitale offre e del cambiamento che ha visto protagonista il mezzo radiofonico negli ultimi anni - dice Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2 - Per questo abbiamo scelto di consolidare il brand su tutte le piattaforme, puntando sempre su un’offerta di flusso all’insegna dell’intrattenimento intelligente e del divertimento».

Rai Radio2 è la radio più vista e cliccata su Facebook nel 2020. Prima in classifica per numero totale di interazioni (6,56 milioni) , Radio2 spopola su Facebook, dove registra nell’ultimo anno 300mila nuovi fan che fanno segnare un tasso di crescita della pagina pari al 47%.I dati (fonte: Crowd Tangle) si riferiscono alle radio nazionali iscritte a Ter nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020.



Da ricordare, infine, che la rete ha creduto nell’opportunità offerta anche dal video, attivando lo scorso settembre in modalità Visual Radio un canale video a tutti gli effetti, disponibile su RaiPlay, per “far vedere la radio” in diretta dagli studi di via Asiago.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA