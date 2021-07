Rai, Marinella Soldi nuova presidente: c'è l'ok della Commissione di Vigilanza

Marinella Soldi nuova presidente della Rai. La nomina è stata approvata dopo la votazione della Commissione di Vigilanza.

Per l'approvazione della nomina di Marinella Soldi a presidente Rai ci sono stati 29 voti favorevoli, cinque contrari e tre schede bianche. Presenti in votazione 37 membri su 40 della Commissione bicamerale. Per la ratifica erano necessari 2/3 dei voti, cioè 27 su 40 componenti la Commissione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 09:27

