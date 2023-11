Il Professore Gassmann: «Interpreto l’insegnante che avrei voluto avere»

di Marco Castoro

La seconda stagione della fiction scatta giovedì prossimo in prima serata su Rai1, tre giorni dopo la conclusione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, un'altra serie che l'ha visto protagonista nell'interpretare l'eroico ispettore Lojacono. Ma anche un bravo docente come Dante ha una vita privata rocambolesca e ricca di colpi di scena. «Quella di “Un professore” - sottolinea Maria Pia Ammirati, direttrice di RaiFiction - è una storia semplice che ci emoziona con i suoi intrecci tra la famiglia e la scuola, che è una seconda famiglia con gli stessi sentimenti di amicizia e amore».

Protagonista è anche Claudia Pandolfi nelle vesti di Anita, «una donna inquieta che ha sempre bisogno di qualcosa», come la descrive la diretta interessata. Anita ha una storia d'amore con Dante e dopo lo sfratto va ad abitare nella casa dove lui vive con il figlio dell'ex moglie Floriana, che in questa seconda serie torna in scena. A indossare le vesti di Floriana c'è Christiane Filangieri. Tra i ragazzi, due ruoli importanti per gli ex “Mare Fuori”, Nicolas Maupas e Domenico Cuomo, rispettivamente nei panni di Simone (il figlio di Dante) e Mimmo (ex studente finito in carcere minorile). Poi c'è Manuel (Damiano Gavino) il figlio di Anita. La musica è di Francesco Gabbani con la sua “Spazio tempo”, ma a sorpresa nella colonna sonora c'è anche Leo Gassmann con un brano inedito. «È un bravo musicista che ora sta cominciando anche la carriera di attore. Gli faccio tanti auguri». Parola di papà Alessandro.

