Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci contro Freccero: botta e risposta al vetriolo

Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:59

Botta e risposta al vetriolo oggi tra Giovanni Ciacci e Carlo Freccero, direttore di Rai2. In un'intervista sul Fatto Quotidiano, Freccero avrebbe detto che lo stylist sarebbe stato costretto a lasciare Detto Fatto per una condanna. Maafferma: «». In una nota, la rettifica di Carlo Freccero: «». Ma andiamo con ordine.Giovanni Ciacci ricostruisce la vicenda: «Tutto è iniziato una decina di anni fa. Lavoravo come stylist per uno sceneggiato della Rai con Massimo Ranieri e Mariangela Melato. All'epoca lavoravo anche per Gattinoni. La maison organizzò una mostra sulle dive della tv, patrocinata dalla Rai.Dopo cinque anni mi hanno chiamato per dirmi che ero stato indagato.».E aggiunge: «Era un vestito rosso da 150 euro. L'abito è stato sequestrato mentre era alla mostra. Penso ai soldi dei contribuenti.». E sulle scuse di Freccero: «».