Diaco fuori dai palinsesti di Rai Uno nonostante gli ascolti: «Nessuna comunicazione». Lo sfogo su Twitter, poi cancella il profilo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 11:16

L’esperienza dia Io e Te su Raiuno potrebbe essere vicina al capollinea. A quasi due mesi dalla fine del ciclo della trasmissione (che dovrebbe concludersi il 4 settembre) il conduttore non avrebbe infatti ricevuto alcuna comunicazione da parte dei vertici della tv pubblica riguardo il suo futuro: ieri era il grande giorno della presentazione dei palinsesti della prossima stagione di, e tra i tanti nomi fatti spuntavaIl conduttore, in, ha confermato l’assenza di comunicazioni da parte del servizio pubblico: «Così come Salvo Sottile - scrive - anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021».Poco dopo si sfoga attaccando le dinamiche dei social, che già aveva criticato qualche giorno fa quando aveva annunciato che avrebbe lasciato sia Facebook che Instagram: «Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai1, non scrivero più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!», twitta,Un duro colpo per Diaco, chenonostante risultati di tutto rispetto per quanto riguarda gli ascolti. Ma lui stesso non molla, e durante la puntata di ieri ha mostrato il suo spirito battagliero: «Nonostante tutto, nonostante chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre, il suo commento in onda». Per sapere quale sarà davvero il futuro suo e di Io e te, non resta che aspettare.