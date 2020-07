Palinsesti Rai, promossi e bocciati: Fiorello e Amadeus bis a Sanremo, uno speciale con De Filippi-Ferilli-Mannoia

Il servizio pubblico rimane la meta della Rai, ha detto l'Ad Fabrizio Salini, e l'offerta autunnale si presenta sulla carta ricca soprattutto per fiction, informazione e approfondimento. Ma le sorprese le svela il direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti. La prima è Fiorello che affiancherà Amadeus a Sanremo dal 2 al 6 marzo (ora manca l'ok di Jovanotti, ndr). La seconda è Maria De Filippi che sbarca su Rai1 per condurre il 25 novembre una serata speciale dedicata alla violenza contro le donne. Con lei ci saranno Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Sorprende il fatto che si faccia affidamento su volti big di Mediaset.

Ma i nuovi ingressi di conduttori esterni in autunno non finiscono qui. Si aprono le porte a Nunzia De Girolamo (Ciao Maschio), Francesca Fagnani (Seconda Linea su Rai2 con Alessandro Giuli), Luisella Costamagna (Agorà), Laura Tecce (Second Life su Rai2). La corsia preferenziale di questa Rai è la scelta di giornalisti nelle conduzioni. Non va dimenticato che Eleonora Daniele e Antonella Clerici sono giornaliste professioniste, Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi no. La prima lascia La Vita in Diretta mentre la Prova del cuoco si ferma ai box (al suo posto torna il cooking con la Clerici dal titolo È sempre mezzogiorno) «per problemi di ascolti in calo» (è la motivazione espressa da Coletta) e la Isoardi la vedremo come concorrente a Ballando con le Stelle. Spazio ai nonni con Paola Perego (Ascoltami) su Rai2 e su Rai1 con il talent The Voice Senior affidato alla Clerici.

Tra i giornalisti però non c'è Salvo Sottile, rimosso da Mi Manda Rai3, per fare posto a Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, mentre promozione a pieni voti per Alberto Matano. Monica Giandotti e Marco Frittella a Unomattina, poi Eleonora Daniele, al pomeriggio Serena Bortone con Oggi è un altro giorno.

Conferma per Angela, Conti, Timperi-Setta, Bianchetti, Vira Carbone, Insinna, Liorni, Convertini-Muccitelli, Fialdini, Guaccero, Bruchi, Magalli, Luca-Paolo-Ceran, Raznovich, Annunziata, Sciarelli, Berlinguer, Gramellini, e ovviamente Amadeus, Maggioni, Vespa. Torna Milo Infante al pomeriggio su Rai2 (Ore 14), Max Giusti (Boss in incognito), Simona Ventura (Chiara Ferragni Unposted). Domenica In con Mara Venier aprirà una finestra su un fatto di attualità. E Fazio? Ripartirà dalla sua Rai3.

