Non è la D'Urso: Alda D'Eusanio scontro la Perricciolo, poi lancia una frecciatina a Caterina Balivo

Lunedì 16 Settembre 2019, 08:17

Tra gli sferati della prima puntata andata in onda domenica sera, l'opinionista si distingue dal resto del gruppo ancora una volta per il suo linguaggio colorito.Protagonista dell'uno contro tutti nellache torna a parlare ancora una volta del Prati gate. Tra gli sferatiironicamente l'ex manager di Pamela Prati: «Siete tre grandi bugiarde ma di talento, tre cazzeggiatrici di talento. Avete dimostrato che non serve talento o studiare per poter salire su un palcoscenico. Non sapete ballare, non sapete cantare, non sapete fare niente, sapete solo inventarvi caz**te. Scusami, Barbara, ormai sono esperta!Siamo a mezzanotte, lo possiamo dire». Ed è qui che lancia unache la scorsa settimana l'aveva ripresa proprio a causa del suo linguaggio colorito. «Lo possiamo dire, anche perché non siamo in Rai e quindi lo possiamo dire, nella libertà della parola», Barbara D'Urso lascia cadere la provocazione, ma il pubblico attento ha capito a cosa si riferisse la D'Eusanio con quella battutina.