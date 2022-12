La nuova Lucrezia Lante della Rovere: «Un ruolo da bugiarda che nasconde un dolore»

Natale, commedie e buoni sentimenti. Spesso è quello che si cerca in tv, nel periodo natalizio e Rai1 accontenta i suoi spettatori, con il ciclo di commedie sentimentali Purché finisca bene, per raccontare l'amore nelle sue sfaccettature: quello giovanile, quello di una coppia a un passo dal matrimonio, l'amore delle seconde occasioni e quello tra nemiche amiche. Lucrezia Lante Della Rovere è la protagonista femminile de La fortuna di Laura, in onda stasera.

Che personaggio interpreta?

«Una donna simpatica, ma bugiarda che vive al di sopra delle sue possibilità per nascondere un dolore. Mi sono ispirata a un campionario molto vario di bugiardi».

Le bugie la fanno arrabbiare?

«È un elemento molto disturbante nella vita, va bene se si omettono delle cose per non far del male, ma mentire non è sano, crea una realtà parallela».



