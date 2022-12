Leo e Bruno in "I migliori giorni": «Buoni e romantici? Vi facciamo la festa»

di Alessandra De Tommasi

Ritorna la commedia all’italiana, con un retrogusto agrodolce e una regia firmata da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. “I migliori giorni” (dal 1° gennaio in sala) racconta il lato oscuro di quattro festività (la Vigilia, Capodanno, San Valentino e 8 marzo) così come il sequel “I peggiori giorni” (in arrivo ad aprile), che copre il 1° maggio, Ferragosto, Halloween e Natale.

Il cast è stellare e include Luca Argentero, Claudia Gerini e Anna Foglietta. «Oggi siamo messi peggio di come lo raccontiamo nel film – commenta Leo – perché durante le feste ci professiamo tutti più buoni e sensibili ma non è così. Per non parlare del romanticismo, a cui non credo più». Gli fa eco Argentero che commenta la Festa degli innamorati: «Che senso ha questa ricorrenza banale e scontata? Possibile che serva a far luce sui propri sentimenti? Per il mio personaggio è così ma io mi dissocio perché è quello che chiamo un “ominicchio”».

Dal maschilismo ai tradimenti, dalle faide domestiche alla corruzione: i mali del mondo sono messi alla berlina con malinconia e lucidità soprattutto in quei periodi dell’anno in cui si parla di amore, famiglia e amicizia. «Dopo un triennio di sofferenze incredibili – aggiunge Bruno – volevamo capire con quali ossa rotte ne siamo usciti e vogliamo scherzarci sopra. Anche se non ho più quella leggerezza fine a se stessa». Il film corale smaschera ipocrisie e paradossi ed è «un manifesto d’intenti – conclude la Foglietta – di un gruppo di artisti uniti al servizio del pubblico in un caldo abbraccio».

