Oggi è un giorno magico! Oggi è un giorno molto speciale. C'è una sola possibilità ogni 1.000 anni.



La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018.



È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018....e capita solo quest’anno!!!! Provare per credere. Io ho provato e funziona. Niente di matematica quindi non so se sia davvero speciale come cosa. Magari qualcuno di voi ne sa di più e ce lo può dire. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

pubblica una foto suche incuriosisce non poco i suoi follower. «Oggi è un giorno magico», scrive pubblicando una foto dall'aria perplessa, e continua parlando di una somma e di un segreto, ma vediamo i dettagli di quanto scritto da».Cosa significa? Molti utenti le hanno risposto che c'è poco di "magico": «Ma nn è strano.. è ovvio!!! Il prossimo anno facendo sempre la stessa somma ma aggiungendo un anno in piu darà 2019.. e così ovvio!!», scrive uno, «Nulla di strano è matematica è una somma normale è come se sottrai l'anno di nascita con l'anno corrente ti da la tua eta tesoro. Il bello è che adesso tutto e speciale ogni cosa ogni istante anche un numero. Che Dio ti benedica tesoro», risponde un altro.E voi? avete provato?