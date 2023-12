Nadia Rinaldi racconta il suo arresto per droga: «Giusto che abbia pagato». Cosa ha detto durante Bellamà

di Cristina Siciliano

Nadia Rinaldi ha scelto di parlare senza filtri a Pierluigi Diaco a Bella Ma'. L'attrice ha raccontato del suo arresto, cioè di quando nel 1998 venne trovato in casa sua, nascosto in una scatola di scarpe, circa un chilo di cocaina. Nadia Rinaldi ha sempre dichiarato di non esserne a conoscenza e che la scatola le era stata consegnata da un amico. Tuttavia, nelle ultime ore l'attrice è tornata sull'argomento sottolineando di aver pagato un prezzo troppo alto.

Le parole di Nadia Rinaldi

«Questo è stato per 25 anni il sasso che mi sono portata dietro, perché sono sempre stata una ragazza che non ha mai creato problemi alla famiglia, però, come si dice? Il cog***ne day capita a tutti prima o poi - ha spiegato Nadia Rinaldi durante la trasmissione Bella Ma' -.

