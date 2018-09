di Marco Feliziani

«Siamo strafelici lo stesso, perchéha vinto uguale, ha vinto sulla vita». Ha commentato così Claudia, la zia di Chiara Bordi la ragazza 18enne di Tarquinia (Viterbo) che è arrivata terza alle fasi eliminatorie di2018.Dal palazzo comunale della cittadina del litorale era stato allestito un maxischermo per assistere ad una diretta televisiva che, per parenti e amici, è stata da cardiopalma in attesa del verdetto finale. Quando ormai c'era lo stop del televoto da casa, tra le ultime tre miss rimaste in studio, Francesco Facchinetti chiama la numero 08 Chiara Bordi che però non passa il turno, lasciando spazio alle ultime due finaliste: Fiorenza D'Antonio (n.29) e Carlotta Maggiorana (n.12), quest'ultima che ha poi conquistato il titolo di Miss Italia 2018.La delusione di zia Claudia«Siamo orgogliosi perché comunque non ci aspettavamo un successo così grande - ha aggiunto la zia di Chiara -. Mia nipote ha una forza che esprime solo guardandola. Per me ha vinto lo stesso e ne sono davvero fiera». C'è comunque stato un pizzico di delusione a Tarquinia, dove in tantissmi hanno tifato la loro concittadina fino al termine delle ultime eliminazioni.Ad assistere alla diretta televisiva anche l'assessore alla cultura e spettacolo del comune, Martina Tosoni. «Tarquinia è soddisfatta del risultato raggiunto - dice l'assessore -. È stata una grande emozione vederla alle ultime fasi finali, la città ora attende la sua miss».Martina TosoniChiara Bordi è stata comunque la più cliccata del web. Uno tsunami di consensi con il televoto che l'hanno favorita fino all'ultimo. In questi giorni era stata insultata pesantemente sul web per la sua disabilità, ma che ha saputo reagire con grande stile.