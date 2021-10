Mietta positiva al Covid a Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto: «Ecco perché non è vaccinata»

A Domenica In si parla di Mietta positiva al Covid, il caso esploso a Ballando con le Stelle. La polemica sollevata da Selvaggia Lucarelli sul vaccino è finita al centro di numerosi dibattiti. Guillermo Mariotto, ospite di Mara Venier, ha chiesto la possibilità di fornire chiarimenti sulla situazione dell'amica sottolineando che la cantante non è una 'no vax'.

Mietta, il caso a Domenica In

«Parlo perché mi ha autorizzato a farlo. Mietta non è vaccinata e non lo fa per motivi di salute, perché deve fare degli accertamenti», spiega Mariotto. «Non ha voluto parlare lì per lì perché le motivazioni sono personali e non sono condivise dalla sua famiglia», aggiunge Pierluigi Diaco. In studio c'è chi chiede il diritto alla privacy e chi concorda con Selvaggia Lucarelli sul senso di responsabilità.

Mietta positiva al Covid a Ballando

«Selvaggia non avrebbe dovuto chiedere con insistenza del vaccino. Che ansia», il parere di Alessandra Mussolini. «Mietta sei vaccinata?», ha chiesto ieri in puntata Selvaggia Lucarelli parlando con la concorrente collegata da casa che non ha risposto aggirando la domanda. «Ma perché dobbiamo parlare di questo? Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno», è stata la risposta di Mietta. Al contrario il ballerino Maykel Fonts ha fugato ogni dubbio: «Certo che sono vaccinato».

