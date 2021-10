Domenica In, scontro tra Guillermo Mariotto e Federico Fashion Style dopo Ballando: «Non mi alleno perché lavoro»

All'indomani della puntata di Ballando con le Stelle, a Domenica In Federico Fashion Style cerca chiarimenti da Guillermo Mariotto per il voto basso alla sua performance. Il giudice del dance show condotto da Milly Carlucci senza mezzi termini spiega qual è il motivo del suo scarso apprezzamento. Ne esce una polemica che per gli opinionisti in studio odora di classismo.

Domenica In, scontro tra Guillermo Mariotto e Federico Fashion Style

«Sono giudice di Ballando da molti anni e capisco quando un concorrente non si allena», è la motivazione di Mariotto a cui segue immediata la replica: «Io provo poco perché lavoro. Dietro tutto questo c'è questo e le tante persone a cui do lavoro». Il concorrente, il cui vero nome è Federico Lauri, ieri si era lamentato di essere vittima di pregiudizi perché parrucchiere.

Domenica In, la polemica

Per gli opinionisti in studio, l'aver rimarcato che è un imprenditore e non solo un parrucchiere - osservazione di ieri di Selvaggia Lucarelli - è classismo e rievoca differenze sociali di decenni fa.

