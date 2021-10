Mietta positiva al Covid a Ballando, ecco tutti i retroscena

A Ballando con le Stelle anche quest’anno c’è il Covid che danza tra i tamponi e ferma una coppia. Si tratta della lanciatissima Mietta, tra le migliori durante la prima esibizione, che costringe anche il suo maestro ballerino, Maykel Fonts a fermarsi. I due ora rischiano l’eliminazione perché da regolamento almeno uno deve scendere in pista ma entrambi sono rimasti a casa, lei perché positiva e lui perché in quarantena.

I TAMPONI

Milly Carlucci ha ricordato in diretta che tutti quanti i protagonisti di Ballando si sottopongono a tampone tutte le settimane. Ma proprio da un tampone rapido Mietta – pur non avendo sintomi – è risultata positiva al Covid, responso confermato anche dal successivo tampone molecolare. Mentre verdetti negativi in entrambi i casi per il ballerino Fonts, fermato però come il protocollo impone.

GREEN PASS E VACCINO

Avere e mostrare in ogni occasione il Green Pass per tutto il personale è una precondizione per partecipare al programma. Più ci sono i tamponi da fare ogni 48 ore. Ma avere il lasciapassare verde non significa però aver fatto il vaccino. Perché si può ottenere anche in altri modi e chiederlo mette in gioco la privacy. Tuttavia alla domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta e Fonts se fossero vaccinati, lui ha risposto di sì, lei non ha dato una risposta sembrando sulla difensiva: «Non so perché dobbiamo parlare di questo» ha detto, e la Lucarelli ha incalzato dicendo «perché ci sono occasioni di contatto, si suda e si sta insieme e chi non è vaccinato potrebbe mettere a repentaglio la salute degli altri». A quanto pare Mietta non sarebbe vaccinata, seppure in possesso del Green Pass.

ASCOLTI TV

Su Rai1 Ballando con le Stelle dalle 22 alle 00:49 ha conquistato una media di 3.716.000 spettatori pari al 22,3% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:56 a 4.336.000 e il 19,8%). Su Canale5 Tú sí que Vales dalle 21:22 alle 00:45 ha ottenuto una media superiore: 4.227.000 spettatori e 23,8% (il segmento finale Buonanotte di 6 minuti a 1.510.000 e il 20,4%).

