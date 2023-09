Mentana gela Giletti su RTL 102.5: «Perché sei andato via da La7?», la risposta ambigua

Un'interazione inaspettata, un botta e risposta che ha lasciato tutti col fiato sospeso per qualche secondo per poi riprendere la trasmissione come se nulla fosse. È successo durante la messa in onda della prima puntata di Giletti 102.5, sulla prima radiovisione d'Italia.

Giletti, che affronta al mattino tanti temi di attualità con gli ascoltatori, chiacchiera al telefono con Enrico Mentana. Quest'ultimo, in maniera inaspettata, lo gela e dice: «Perché sei andato via da La7?»

Armando Sommajuolo, morto a 70 anni il giornalista di La7. Enrico Mentana: «Colonna portante del giornale»

Vannacci, Enrico Mentana: «Quanto tempo dobbiamo perdere ancora?»

La risposta e i precedenti

La risposta di Massimo Giletti è vaga e un po' provocatoria: «Vengo a dirtelo al Tg di La7», dice, poi sorride e con un piccolo imbarazzo dribbla l’argomento.

I fatti riportano a qualche mese fa quando Giletti, dopo le sue inchieste sulle Mafia, ha dovuto fare i conti con la sospensione del suo programma su La7 ("Non è l'Arena") con un comunicato della rete televisiva in cui si ringraziava il giornalista per i «sei anni di passione e devozione», senza però spiegare cosa avesse causato la rottura improvvisa.

Al tempo, Giletti si era detto dispiaciuto in particolare per la troupe che lavorava al programma, che si era trovata di punto in bianco senza lavoro. Si era ipotizzato che la chiusura potesse avere a che fare con dei contatti del giornalista con l'emittente Rai, o che potesse essere collegato con le intenzioni di Giletti di occuparsi delle stragi di mafia del 1993.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA