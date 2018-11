Matrimonio al sud: il cast, la trama, il trailer del film su Canale 5 con Massimo Boldi

MATRIMONIO AL SUD LA TRAMA DEL FILM

Stasera suandrà in onda il film, commedia tutta italiana del 2015 diretto dal regista Paolo Costella. Protagonista della pellicola è, che interpreta il personaggio di Lorenzo Colombo, alle prese con un matrimonio un po' particolare e per lui molto difficoltoso: quello del figlio. Il tutto nasce dalla diffidenza del protagonista nei confronti del promesso sposo, un uomo del profondo sudNel film, Teo e Sofia sono due giovani innamorati, divisi solamente dalla distanza geografica che li separa: Teo è infatti figlio di un industriale del nord, Sofia di un pizzaiolo napoletano. I due decidono finalmente di sposarsi, nonostante le forti differenze fra le famiglie dei due giovani: la guerra fra i consuoceri comincia.Nel cast della pellicola oltre acome padre dello sposo,interpreta il padre della sposa Pasquale Caprioli: poi spazio a volti noti della televisione e della comicità italiana come Enzo Salvi, Gabriele Cirilli e attori apprezzati come Paolo Conticini, Barbara Tabita e Debora Villa.