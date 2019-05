“Master of Photography”, ritorna su Sky la sfida degli aspiranti fotografi

Master of Photography si fa in quattro. Torna stasera su Sky la quarta edizione del (primo) talent europeo dedicato alla fotografia. Al via su Sky Arte (alle 21.15, su Sky On Demand e su Sky Uno alle ore 23.15) in sei puntate, per scoprire i nuovi talenti dietro l'obiettivo.

Due gli italiani (Maria Giulia Costanzo e Danilo Garcia Di Meo, Italia, 23 e 30 anni) tra gli otto concorrenti che si contendono il premio finale di 100 mila euro per avviare la propria carriera. In giuria ritroviamo tre maestri della fotografia: Oliviero Toscani, Elisabeth Biondi e Mark Sealy (nella foto da sinistra). In ogni episodio ospitano un collega illustre - da Martin Schoeller a Rankin - che aiuta i ragazzi in gara con consigli. Le prove dei giovani fotografi spaziano dai sosia dei vip all'Antica Roma (e anche a quella dei nostri giorni su e giù per il quartiere Torpignattara) fino agli amici a quattro zampe che salvano vite umane. I concorrenti faranno anche ritorno a casa per una sfida, saranno chiamati a dipingere donne al potere in giro per il Vecchio Continente. I ritratti al femminile cercheranno di carpire il talento di Elisabeth Fuchs, una delle più celebri direttrici d'orchestra austriache, di Antonia Klugman, chef italiana Stella Michelin, e il Reverendo Rosemarie Mallett, vicaria della chiesa di St. John's, poco fuori Londra, mamma single e leader spirituale.

Tutto è possibile ma con un monito severo di Toscani: «No cartoline». Le edizioni precedenti hanno lanciato carriere. Basti pensare al 35enne milanese Gabriele Micalizzi che ha vinto il primo anno e poi diventato fotoreporter, per poi rischiare la vista a febbraio, ferito in guerra in Siria.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

