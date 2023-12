Marino Bartoletti, come sta dopo il tumore? «Preso appena in tempo, ma penso al paradiso. Per le statistiche mi restano 8 anni e mezzo di vita» Il giornalista: "Spero che quelli che mi restano siano anni sereni e fertili come adesso"







di Redazione web Marino Bartoletti parla della malattia per la prima volta, dopo il ricovero dello scorso marzo. Il giornalista e conduttore televisivo (74 anni) ha raccontato la fortuna di aver scoperto in tempo il male che l'aveva colpito: «La convinzione che dovremo volerci più bene, cercando di fare più prevenzione. Sono stato molto fortunato, perché tutto è stato preso in tempo, ma devo la mia vita a persone che sapevano terribilmente il fatto loro», ha detto al Corriere. A marzo era stato ricoverato al Sant’Orsola di Bologna: «Dovevo fermarmi, ora posso ripartire». In televisione, a ‘Oggi è un altro giorno’ condotto da Serena Bortone, aveva detto di aver avuto un tumore. Bartoletti: per le statistiche ho 8 anni e mezzo di vita «Scrivo tanto del paradiso che comincio a pensarci seriamente - dice ancora Bartoletti -. Mi piace immaginare che ci sia un aldilà in cui si può star bene e trovare le persone che abbiamo amato. Le statistiche Istat mi concedono ancora 8 anni e mezzo di vita e spero che siano anni sereni e fertili come adesso: dopo la Partita degli dei devo cominciare a pensare al Festival degli dei». Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 14:41

