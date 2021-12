Maria De Filippi, i 60 anni di Queen Mary

Per capire la grandezza di Maria De Filippi in tv e il suo appeal nei confronti dei telespettatori basta guardare gli ascolti del primo sabato di Canale 5 senza la sua presenza. Nonostante andasse in onda un grandissimo show firmato da Claudio Baglioni - con ospiti Renato Zero, Eros Ramazzotti, Ultimo, il Volo, Giorgia, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e ancora Frassica, Marcoré, Ghini e Pannofino – alla fine la colonnina degli ascolti ha segnato la metà dello share che ogni sabato porta a casa Queen Mary. Vuoi con Tu sì que vales, con C’è Posta per te o con Amici: gli ascolti sono sempre al top, tanto che Rai1 fatica a tenere il passo del Biscione al sabato sera. Invece ieri sera Ballando con le stelle ha stravinto la sfida.

Maria De Filippi festeggia i suoi 60 anni con umiltà e serenità di un giorno qualsiasi. Non come un traguardo perché i traguardi sono altri e più impegnativi. L’impresa più difficile resta sempre quella di tenere a dieta e controllare quel ghiottone di Maurizio Costanzo che come può trasgredisce. A proposito lui non ha voluto assolutamente confidare il regalo che le ha fatto per la cifra tonda sulla torta di compleanno. «È un segreto», non lo voglio dire, ha risposto.

Maria è amata da tanti, dal grande pubblico, dagli over e dai ragazzi. Sì proprio dagli adolescenti che l’adorano. Amano come parla, come si muove, come resta seduta sulle scale mentre presenta, come ride, come non perde mai la calma, come ciancica le caramelle, come è diretta quando deve dire qualcosa. Uomini e donne ha un target molto giovanile e i ragazzi se lo vedono e rivedono, addirittura ne parlano continuamente. È davvero sul trono della tv.

Se non fosse la regina del piccolo schermo sarebbe una grande sportiva, perché la stessa tenacia che mette davanti alle telecamere la mette negli allenamenti giornalieri, dal tennis all’equitazione, dal crossfit al padel. Ha non solo la stazza ma anche il fisico statuario, grazie agli allenamenti supportati da una dieta ferrea. Festeggiati i 60 anni di età nel 2021 si aspetta il 2022 per un altro compleanno: 30 anni dalla prima conduzione tv. Maria ha debuttato il 26 settembre 1992 con Amici (allora talk e non talent). È stato subito un successo, di ascolti e di gradimento grazie alla sua empatia con il pubblico giovane e alla sua capacità di dialogare con loro.

