Marco Liorni, Elena Santarelli si commuove a Italia Sì: «Faccio fatica ad affrontare la giornata...»

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, lo psichiatra Domenico Mazzullo è stato ospite in collegamento della trasmissione condotta da Marco Liorni. Parlando degli effetti della quarantena sulla psiche delle persone, l'esperto ha proposto una sorta di test. Una serie di domande per capire come gli opinionisti stessero affrontando questo periodo.Le risposte possibili alle domande erano "Mai", "A volte" o "Sempre". Alla domanda «», Mauro Coruzzi (uno degli opionisti) ha risposto subito di no. A quel punto è interventutaE continua: «». Mazzullo conclude: «».