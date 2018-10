Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Volano stracci tra le signore dellaGià sui socialsi erano lanciate frecciatine in merito agli ascolti dei loro, ma se fino ad ora la regina di Canale 5 aveva "attaccato", adesso Mara è passata al contrattacco con la sua solita eleganza e ironia.Durante l'ultima puntata di Domenica In molti hanno notato che Mara, parlando del suo programma, ha detto che è una trasmissione fatta con il cuore (frase utilizzata più volte nei programmi proprio dalla sua concorrente). A Tv Talk la conduttrice veneta ha chiarito la questione: «Non è che adesso non si può più dire col cuore perché lo dice Barbara D’Urso. Io non faccio programmi contro nessuno, io faccio programmi per il pubblico. Sono una persona perbene». Ma le frecciatine non finiscono qui.In un post Barbara aveva mostrato i dati auditel, sottolineando che si trattava di "dati veri", come se quelli forniti dalla Venier non fossero tali. Mara in merito non è certo rimasta in silenzio e ha replicato: «Non c’è una guerra da parte mia, mi limito a ringraziare il pubblico, metto i dati di ascolto che mi vengono dati. C’è qualcun altro che dice che i dati non sono quelli. Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega».Fortunatamente le due, all'inizio della stagione, avevano detto che sarebbero state due perfette "rivali" che da brave amiche avrebbero mostrato tutta la loro professionalità rivolgendosi frasi di stima e affetto reciproco. Fortunatamente.