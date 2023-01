Mara Venier, morto l'amico Roberto Ruggiero: «Te ne sei andato così all’improvviso»

Mara Venier in lutto per la perdita dell'amico Roberto Ruggiero. «Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata» scrive disperata la conduttrice di Domenica In, a corredo di una foto con l'amico. Ruggiero era un avvocato, sempre ospite anche da Maurizio Costanzo, molto amico della conduttrice e di altri volti noti dello spettacolo. Sotto il post di Mara, pioggia di commenti di cordoglio: «Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa» scrive il giornalista Alessi. E ancora: «Mi spiace tantissimo veramente!» scrive l'attore Jerry Calà.

L'avvocato Roberto Ruggiero è morto dopo essere stato colto da un malore questo pomeriggio, all'uscita di un ristorante nel quartiere Prati in Roma.

Chi era Ruggiero

Ruggiero, tra i penalisti più noti della Capitale, è stato avvocato difensore di molti personaggi televisivi e dello spettacolo, da Califano a Maurizio Costanzo. Nella sua vita professionale ha difeso il leader del Psi, Bettino Craxi, ed era avvocato della Fondazione Craxi. Durante la stagione di "Mani pulite" è stato il legale di Mach di Palmstein, sempre assolto durante i processi che lo hanno riguardato. Ruggiero era stato insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio forense.

