Mara Maionchi e il successo in tv: «Una sconosciuta totale, ringrazio Simona Ventura»

Mara Maionchi oggi è una conduttrice di successo, ma per il suo approdo in tv deve ringraziare Simona Ventura. Fu proprio Simona Ventura infatti a far sedere sulla poltrona dei giudici di XFactor, ancora in casa Rai prima del passaggio a Sky, l’allora novizia del piccolo schermo Mara Maionchi: “Una sconosciuta totale. Di questa fiducia la ringrazio”.

Mara Maionchi: «Grazie a Simona Ventura il mio arrivo in tv»

Oggi Mara Maionchi conduce programmi di successo, come il recente Lol assieme Fedez, ma tutto ha avuto iniziato con XFactor: “Ho un bellissimo ricordo della prima edizione con Morgan e Simona Ventura in giuria – ha spiegato Mara Maionchi in un’intervista a “Chi” – Simona fu gentile e lungimirante a accettare di lavorare con noi. Ei era la regina di RaiDue, Morgan un semisconosciuto, io una sconosciuta totale. Di questa fiducia la ringrazio”.

Ultimamente Mara Maiochi è stata al timone di un altro programma di grande successo, Lol, oltre naturalmente alla corazzata “Italia’s got talent”: “Tutti i comici sono bravissimi: il tip tap di Elio che non smetteva più, gli sguardi di Lillo… E Italia’s got talent, dove c’è Frank Matano che mi fa sempre battute assurde e per questo esilaranti, Spero di rifare entrambe i programmi”.

