Luce dei tuoi occhi, Anna Valle e Giuseppe Zeno sul set della nuova serie tv Mediaset

Per Banijay Studios Italy, società di produzione guidata dal presidente e CEO Paolo Bassetti e dall'Head of Drama Massimo Del Frate, al via le riprese della nuova serie televisiva “Luce dei tuoi occhi” (titolo internazionale “My Ballerina”) per Mediaset.



Si tratta di un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, creduta morta, sia viva e sia una delle allieve dell'Accademia di danza dove lei, ora famosa star internazionale, mosse i primi passi. Emma Conti troverà un nuovo amore in Enrico insegnante del locale liceo interpretato da Giuseppe Zeno protagonista maschile della serie tv.



“Luce dei tuoi occhi” è tra le prime serie TV ad essere girate in Italia dopo l'allentarsi delle misure di contenimento causate dalla pandemia: i set sono attualmente in corso a Roma - dal 6 luglio, e poi, a Vicenza - secondo i nuovi protocolli di sicurezza Covid19.



Massimo Del Frate, Head of Drama, Banijay Studios Italy commenta: “Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c'è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c'è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età”.



"Luce Dei Tuoi Occhi” sarà prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Fabrizio Costa è il regista della serie. I diritti per “Luce dei tuoi occhi” per Italia e Spagna sono di Mediaset, mentre tutti gli altri diritti internazionali sono di Banijay Rights. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 13:39

