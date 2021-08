Luca Argentero si congratula per le 40 medaglie dell'Italia: Simona Ventura fraintende e gli fa gli auguri per il compleanno. IL POST

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono appena concluse e anche Luca Argentero si congratula con gli azzurri su Twitter per la spediazione più ricca di medaglie della storia. 40 le medaglie ottenute e 40 è il numero twittato dall'attore torinese. Un messaggio conciso che Simona Ventura ha evidentemente frainteso, scatendando l'ilarità sul web.

40…🥲🇮🇹🙌🏻 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

Un messaggio conciso che Luca Argentero completa con tre emoticon con lo scopo di rendere comprensibile il Tweet. La faccina commossa, la bandiera dell'Italia e le mani al cielo che esultano rendono chiaro il riferimento alle 40 gioie che gli atleti azzurri hanno regalato all'Italia intera, nella spedizione dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Chiaro sì, ma non chiarissimo evidentemente. Simona Ventura, infatti, ha commentato con: «Auguri Luca!!!», spiazzando tutti e scatenando l'ilarità generale del mondo social. Anche Luca Argentero sarà sicuramente un po' spiazzato dal commento di Super Simo. L'attore torinese, infatti, per quanto bello e desiderato dalle donne italiane, è già nella categoria degli «anta» da bene tre anni. Luca Argentero è nato il 12 aprile 1978 e ha già visto 43 primavere.

La gaffe di Simona Ventura non è passata inosservata al mondo social che ha iniziato a far circolare lo «screen» della conversazione tutta da ridere, nonostante Luca abbia cercato di sdrammatizzare con una risposta diplomatica. «Grazie Super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso...» ha risposto Argentero ad una Super Simo che, evidentemente, non è una grandissima appassionata di sport, ma tiene molto ai compleanni degli amici.

