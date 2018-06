Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e la sua battaglia per veder riconosciuto il diritto di ognuno a gestire liberamente la propria immagine e il proprio corpo , cominciate sulle pagine di Leggo , hanno raggiunto un piccolo traguardo.L'attrice showgirl ha dovuto subire la pubblicazione a sua insaputa e senza consenso di alcuni suoi scatti osè, e rimettendoci inoltre le spese processuali una volta fatta causa al server sul quale queste foto sono state ospitate.chiede giustizia per sè e per tutte le donne, e ora il suo appello è stato raccolto anche dal Movimento Difesa del Cittadino: «MDC, preso atto di come le norme sulla diffusione incontrollata di immagini sul web (direttiva comunitaria e decreto di recepimento, codice di autoregolamentazione dei providers) siano lacunose, quanto meno se non in principio, rispetto alla tutela concreta che il cittadino può ottenere – spiega l’Avv. Barbara Gualtieri, Presidente MDC Firenze ed esperta in diritto d’autore – chiede un sistema di garanzie reali efficaci a tutela della privacy, delle immagini personali circolanti in Rete, dei propri dati personali e lancia una petizione su Change.org, al fine di sensibilizzare istituzioni e cittadini su questo spinoso problema».La petizione può essere firmata su Chenge.org: https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-dei-ministri-caso-rossi-stuart-mdc-chiede-garanzie-a-tutela-delle-immagini-circolanti-sul-web