Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati, lo sfogo della showgirl su Instagram «Siete uomini di m**rda»

Lorella Boccia

Niccolò Presta

Alessandra Amoroso

Venerdì 4 Ottobre 2019, 01:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la denuncia choc cheha fatto sui suoi social pochi minuti dopo la grande paura. La ballerina di Amici, insieme al neo maritosono stati aggrediti da alcuni sconosciuti. LSui volti i segni dell'aggressione, su Instagram lo sfogo choc di, figlio del noto manager dei Vip, è stataLa showgirl e ballerina diha voluto immortalare con uno scatto i segni della violenza subita per poi pubblicarli su suo account Instagrm e lasciarsi andare ad uno sfogo più che comprensibile.«Ho riflettuto molto - scrive - Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFF***LO”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia.. Ci aveteNon saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFF***LO. Siete uomini di me**a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!». Sulle bacheche social di Lorella, sono arrivati in pochi minuti tantissimi messaggi di solidarietà e mi piace (14mila solo su Instagram), tra cui quello diche ha commentato «Senza parole» eche hanno scritto su Instagram: «Senza parole. Un grande abbraccio a voi che siete persone d'oro».