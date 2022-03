«Lol 2 - Chi Ride è Fuori», fuori le ultime puntate: ecco il nome del vincitore

Anche la seconda stagione di «Lol - Chi Ride è Fuori» ha il suo vincitore. Ha vinto chi, con uno sforzo incredibile, è riuscito a non cedere. Chi è riuscito a far ridere a crepa pelle gli spettatori e gli altri concorrenti, riuscendo a restare imperturbabile. Il pubblico da oggi, giovedì 3 marzo, ha scoperto o scoprirà il vincitore del comedy show di Prime Video.

Attenzione: SPOILER. Se non volete sapere di più sul vincitore del programma, non proseguite nella lettura di questo articolo. Nelle prossime righe, infatti, arriveremo a riportare il nome del primo classificato di questa seconda edizione dello show. Una stagione che già sta facendo discutere perché non ritenuta all'altezza della prima, aiutata dall'effetto sorpresa che ha attratto e fatto ridere milioni di italiani. Nonostante un cast di altissimo livello, tra tutti la brillante Virginia Raffaele, il Mago Forest, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda, la seconda stagione sta facendo discutere per uno show che ha restituito una sensazione di scarsa spontaneità. Anche forse a causa di un montaggio e di tagli, criticati dallo stesso Fedez su Instagram.

Ma le risate non sono certo mancate. I siparietti che si sono venuti a creare e i personaggi portati in scena dai protagonisti hanno comunque fatto divertire un pubblico, forse diventato molto esigente dopo il successo della prima stagione esilarante.

Nelle ultime due puntate, fatte uscire una settimana dopo per aumentare la suspense sul vincitore e forse sulla parte di show più divertente, a contendersi il podio finale sono stati Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti. L'imprevedibilità e le gag dell'arma segreta di quest'anno, Lillo, hanno messo a dura prova i concorrenti in gara e a farne le spese è stato il suo amico Corrado Guzzanti, che ha lasciato la gara nel momento clou.

Rimasti in due, Maccio e Virginia, hanno assistito impietriti a tentativi del Mago Forest di farli ridere con una gag molto bagnata fatta di tanta acqua, bicchieri di cristallo e una particolare parte del corpo che ha fatto ridere a crepa pelle tutti gli osservatori interessati dello show, gli eliminati.

Ma niente. Ormai i due finalisti erano entrati nella parte ed entrambi volevano vincere lo show. Entrambi portatori di una comicità innata, anche al di là della bolla di Lol, i due si sono sfidati letteralmente all’ultima risata. E alla fine a far cedere Virginia Raffaele ci ha pensato l'ultimo eliminato: Corrado Guzzanti. Al termine delle 6 ore senza poter ridere, la sopportazione arriva al limite. E l'imitatrice è stata tradita da una battuta no-sense (le più pericolose) di Corrado. Di fronte al comico romano, Virginia è scoppiata in una fragorosa risata.

A trionfare è stato Maccio Capatonda. Durante lo show, il vincitore della seconda stagione di «Lol - Chi Ride è Fuori», ha rispolverato tutti i suoi cavalli di battaglia più esilaranti e ha dimostrato di avere un invidiabile self control di fronte a gag comiche tutte da ridere. E Fedez, infine, ha incoronato Maccio come il secondo vincitore del comedy show.

I 100mila euro di premio finale vanno, come deciso da Maccio, al WWF che «compie un lavoro prezioso per il nostro pianeta». Qualcuno è già in attesa della terza stagione, ma sicuramente i produttori dovranno cercare di inserire delle novità importanti.

