L'Eredità, domanda su Alberto Matano ma il concorrente non sa rispondere: dopo la gaffe cala il gelo

Cala il gelo negli studi de L'Eredità per una domanda su Alberto Matano alla quale il concorrente in gioco non ha saputo affatto rispondere. In particolare, il quesito (semplicissimo) recitava: «Quale programma conduce Alberto Matano nel pomeriggio di Rai Uno?». Il concorrente, però, sembrava non avere alcuna idea su quale potesse mai essere la trasmissione dell'ex conduttore del TG1.





La reazione di Marco Liorni

Inutile dire che, di fronte a una gaffe di questo tipo, Marco Liorni si è trovato in un certo imbarazzo, specie perché alla guida de La Vita in Diretta, prima di Matano, c'era stato proprio lui. Insomma, una piccola gaffe imbarazzante per la trasmissione del primo canale... Ci saranno reazioni da parte della Rai? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo durante la puntata andata in onda il 28 febbraio!

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 08:38

