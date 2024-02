Massimo Ceccherini prende in giro Alberto Matano: «Fa la tv del dolore e manda sempre il suo "grosso abbraccio"»

di Redazione Web

Massimo Ceccherini senza freni. I conduttori di oggi? «Sono tutti bolliti, non hanno un'idea e prendono un sacco di soldi», dice l'attore. Nel podcast Gurulandia, il co-sceneggiatore del film in gara per il premio Oscar, "Io, Capitano", diretto da Matteo Garrone, non ha risparmiato proprio nessuno perché sembra avere le idee piuttosto chiare sulla televisione di oggi.

Nel mirino, oltre i colleghi che conducono reality show, è finito anche Alberto Matano e la sua "Vita in diretta".

Massimo Ceccherini percula Matano e la sua tv del dolore.



❤️❤️❤️😀😀😀 pic.twitter.com/1UOYMM5WWD — Massimo Falcioni (@falcions85) February 26, 2024

Il duro attacco di Ceccherini

Massimo Ceccherini ha voluto muovere una forte critica ad Alberto Matano e "La vita in diretta", dicendo: «C'è quello de La vita in diretta, (Alberto Matano, ndr.) dice "guarda a me hanno ammazzato la moglie, il babbo, la zia e la nonna" e lui risponde con "Le mando un grosso abbraccio, la saluto e le mando un grosso abbraccio".

La polemica nasce sulla spettacolarizzazione del dolore in televisione e della mancanza di empatia nei confrontni di chi soffre perché i tempi televisivi impongono un minutaggio molto ristretto e le chiusure di Matano sarebbero risultate a Ceccherini molto insensibili e tutte uguali.

Il conduttore di Rai1 non ha replicato alle accuse, preferendo continuare a fare il suo lavoro e mandando grossi abbracci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA