Katia Ricciarelli a Domenica In, lo scoop di Mara Venier: «Non siamo sfortunate in amore, c'è qualcuno anche nella tua vita»

Katia Ricciarelli si racconta a Domenica In con l'amica Mara Venier. Le due sono note per la sfortuna che hanno avuto negli spettacoli che hanno condotto insieme e scherzano sui diluvi scatenati. «D'estate non mi chiamavano a cantare per paura della pioggia, ma era solo con te», le parole della cantante lirica, che poi si lascia sfuggire un «ma perché siamo così sfortunate in amore» dimenticando che Mara Venier ha un marito. E poi la rivelazione.

«Anche tu hai qualcuno, la tua vita è cambiata», la replica di Mara Venier. «Il cagnolino», la risposta di Katia Ricciarelli, che racconta di aver avuto un flirt di qualche mese anche con Alberto Sordi. Sulla sua carriera artistica, ricorda che il momento più felice è stato la vittoria al concorso della Rai per voci nuove nel 1971.

Sulla sua vita privata, ricorda di aver visto il padre una sola volta per caso quando stava per morire e di aver avuto due grandi amori: Pippo Baudo e Carreras. «Credo di potermi ancora innamorare col cuore. Avere una persona vicino, però, è difficilissimo perché devi pensare le stesse cose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 15:52

