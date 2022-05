Roby Facchinetti dei Pooh a Domenica In, la domanda hot di Mara Venier e la dedica della moglie di Stefano D'Orazio

A Domenica In, da Mara Venier, si festeggia il compleanno di Roby Facchinetti, arrivato a 78 anni. Il membro storico dei Pooh si racconta e ricorda l'affetto che lo ha sempre legato ai suoi compagni di musica e avventura. «Se non avessimo avuto quel rapporto speciale tra di noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. I Pooh li sogno ogni notte. Una storia molto importante e forte. Ognuno di noi è stato più con i Pohh che con la famiglia».

Poi il ricordo di Stefano D'Orazio, scomparso poco tempo fa a causa del Covid: «Nei miei sogni c'è anche Stefano, manca a tutti. Era talmente particolare ed eccezionale che riusciva a lasciarti dentro qualcosa di importante di suo». A questo punto viene mandato in onda il videomessaggio di Tiziana, la moglie del batterista: «Grazie perché stai portando avanti i progetti a cui Stefano era molto legato e grazie della tua vicinanza. Tanti auguri».

Sulla famiglia sottolinea: «Ho sei nipoti, con loro recupero quello che ho perso con i miei figli come il primo giorno di scuola o la prima volta che hanno detto "papà". Non c'ero, ma non ho rinunciato a molto per i Pooh. Sono fortunato, faccio ancora tutto». «Proprio tutto tutto come a 20 e 30 anni? Mio marito ha la tua età... », la domanda-battuta hot della conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 15:03

