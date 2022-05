Fedez, polemica sul Concertone: «Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso»

Fedez riaccende la polemica sul Concertone. Oggi 1° maggio giornata di Festa dei Lavoratori. A Roma tutto è pronto per il concertone a piazza San Giovanni. Ci sono le giovani promesse e ci sono i cantanti affermati. Ma Fedez questo anno manca. E non per sua scelta. Lo fa sapere ai suoi follower attraverso una storia Instagram. «Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso». Da New York il marito di Chiara Ferragni riaccende la polemica dopo i fatti dello scorso anno che lo hanno messo al centro dell'attenzione mediatica.

L'evento organizzato dalle tre principali sigle sindacali italiane, CGIL, CISL e UIL, con iCompany. Un momento importante in cui la musica suona per ricordare l'importanza dei diritti dei lavoratori.

